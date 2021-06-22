Военнослужащие ЦВО приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти»
Во всероссийской акции «Свеча памяти» приняли участие военнослужащие ЦВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
|
Военнослужащие ЦВО приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти»
Во всероссийской акции «Свеча памяти» приняли участие военнослужащие ЦВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
|
Картина дня
06:05 Вопросы истории
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
04:11 В стране и мире
Акция «Свеча памяти» стартовала в Вашингтоне
05:00 Армия
Дым и пламя: опубликовано видео уничтожения убежища террористов в сирийских горах
02:14 В стране и мире
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
01:30 Вопросы истории
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Популярное
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Частица Вечного огня прибыла в Главный храм ВС РФ
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена