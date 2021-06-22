Армия Военнослужащие ЦВО приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти» Кира Карон Во всероссийской акции «Свеча памяти» приняли участие военнослужащие ЦВО. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие соединений и частей Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Сибири, Урала и Поволжья приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». © Минобороны РФ Накануне Дня памяти и скорби солдаты и офицеры построились вечером на строевом плацу воинских частей с зажженными свечами в руках, образуя слова «Мы Помним, Мы Скорбим», почтив таким образом память погибших в годы Великой Отечественной войны. © Минобороны РФ Памятные мероприятия прошли также и на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии. В Душанбе около тысячи военнослужащих 201 военной базы зажгли свечи в память о тех страшных днях и подвигах наших предков. © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика