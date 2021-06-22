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Корабли ВМФ РФ, участвующие в X Международном военно-морском салоне, ошвартовались у причалов Пассажирского порта Петербурга

Кира Карон
06:21 22.06.2021
Принимающие участие в X Международном военно-морском салоне корабли, прибыли в Санкт-Петербург и ошвартовались.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Корабли, принимающие участие в X Международном военно-морском салоне, прибыли в Санкт-Петербург и ошвартовались у причалов Пассажирского морского порта. Свои места в соответствии с демонстрационным разделом программы МВМС-2021 у причалов Пассажирского порта Санкт-Петербурга для участия в Международном военно-морском салоне заняли фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», а также малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово». Об этом доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании о подготовке к участию сил Военно-Морского Флота в X Международном военно-морском салоне.

Главком поставил задачу выполнить все необходимые требования, предъявляемые к временной стоянке кораблей в Пассажирском порту, в том числе обеспечение их всеми видами запасов и приведение внешнего вида кораблей в порядок после перехода из мест базирования.

Приказом главнокомандующего ВМФ определена рабочая группа, которая будет координировать демонстрационную часть салона в Пассажирском порту. Группа состоит из офицеров Главного командования Военно-Морского Флота и Ленинградской военно-морской базы. 

Всего в X Международном военно-морском салоне примут участие более 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота, а также Пограничной службы ФСБ России.

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