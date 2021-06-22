Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с апреля 2019 года
Стоимость нефти марки Brent впервые с 2019 года оказалась выше $75 за баррель.
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Цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 75 долларов за баррель. На лондонской бирже ICE сырье с поставкой в августе текущего года оценили на 75,02 долларов за баррель.
В прошлый раз ценовой предел стоимости Brent в $75 преодолевался еще в апреле 2019 года. Нефть марки WTI также подорожала, достигнув 73,14 долларов за баррель.
Ранее в российские ученые запатентовали технологию, позволяющую сократить время очистки нефти от воды после добычи сырья. Достигнуть эффекта специалистам удалось благодаря скрещиванию электрических и магнитных полей.