Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с апреля 2019 года

Цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 75 долларов за баррель. На лондонской бирже ICE сырье с поставкой в августе текущего года оценили на 75,02 долларов за баррель.

В прошлый раз ценовой предел стоимости Brent в $75 преодолевался еще в апреле 2019 года. Нефть марки WTI также подорожала, достигнув 73,14 долларов за баррель.

Ранее в российские ученые запатентовали технологию, позволяющую сократить время очистки нефти от воды после добычи сырья. Достигнуть эффекта специалистам удалось благодаря скрещиванию электрических и магнитных полей.