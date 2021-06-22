Глава Хабаровского края сообщил, что второй раз за год привился от коронавируса
Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, сообщил, что вновь прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Впервые глава региона привился «Спутником V» в июле-августе прошлого года.
Дегтярев объяснил, что такое решение было вызвано заботой о собственном здоровье, а также безопасности окружающих. Спустя почти год число антител в крови после первой вакцинации значительно снизилось.
«Решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день», - указал врио губернатора у себя в Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время в крае полностью привиты 110 тысяч человек, еще 28,5 тысяч - получили первую дозу препарата. Вакцинация в поликлиниках региона, по заявлению Дегтярева, идет настолько активно, что люди записываются на два-три дня вперед.