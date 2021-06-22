Акция «Свеча памяти» стартовала в Вашингтоне - столице Соединенных Штатов. Приуроченная к 80-летию начала войны и посвященная павшим в боях за Отечество в сражениях ВОВ, она состоялась на территории российского диппредставительства.

В акции принял участие посол России в США Анатолий Антонов, а также дипломаты, сотрудники аппарата военного атташата России и представительства Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной работы в США.

Участники мероприятия почтили минутой молчания бойцов, отдавших жизнь за свою страну. В центре сиреневого «Свеча памяти» выложили надпись из свечей - «80 помним».