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От психологической помощи до поиска пропавших: как работают российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Роман Захаров
03:00 02.06.2021
Ежедневно за помощью в пункт приема граждан обращается около 15 человек, в том числе и по телефону «горячей линии».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Центре гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) продолжает работу пункт приема граждан и телефон «горячей линии» по оказанию гуманитарной и психологической помощи, а также по сбору сведений для поиска пропавших без вести военнослужащих, по содействию в трудоустройстве и другим проблемным вопросам.

Ежедневно за помощью в пункт приема граждан обращается около 15 человек, в том числе и по телефону «горячей линии».

Самыми острыми проблемами остаются поиск пропавших без вести, восстановление разрушенных во время обстрелов домов, возврат имущества, а также психологическая помощь беженцам и родственникам, потерявшим членов семьи.

Также офицеры Центра гуманитарного реагирования РМК регулярно проводят адресную гуманитарную помощь от лица благотворительных фондов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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