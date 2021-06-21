В стране и мире В «Орленке» подвели итоги летних юнармейских игр Анна Берестовая В детском лагере «Орленок» подошли к концу летние юнармейские игры. © Фото: Юнармия Читайте нас на: Более сотни детей из 34 регионов страны отдохнули на берегу Черного моря по программе «Летних юнармейских игр». Все ребята - победители конкурса, объявленного Движением. Каждый из них своими личными успехами доказал, что достоин провести три недели в самом солнечном лагере страны. Юнармейцы купались, загорали, ходили в походы и участвовали в соревнованиях. «Первый раз я приехала в «Орленок». Это самое яркое событие в моей жизни! За время пандемии мы все соскучились по морю. и по общению. Ведь в основном все дети сидели у экранов компьютеров», - поделилась своими впечатлениями Анастасия Архипова из Московской области. © ТРК "Звезда" Каждый день в «Орленке» был разным и ярким. Во время смены ребята воспользовались уникальной возможностью и пообщались с Валентиной Терешковой, первой женщиной, побывавшей в космосе, и по совместительству - учредителем Всероссийского военно-патриотического движения. В ходе встречи юнармейцы поделились своими идеями и проектами по исследованию Вселенной, а также узнали секреты подготовки к полетам. «Здорово, что столько детей сегодня интересуется космосом, ведь в космосе ты и пилот, и инженер, и навигатор, и медик. Полет требует от человека не только физических сил, но и знаний по многим отраслям науки, большой опыт и отработанные навыки. Но все затраченные усилия стоят того: сколько бы ты не летал, желание еще раз увидеть Землю с борта космического корабля никогда не проходит», - подчеркнула Валентина Терешкова во время встречи. Именно физическая подготовка является сильной стороной всех ребят, участников «Летних юнармейских игр». У каждого из них за плечами - победы и достижения в различных состязаниях, а у многих - уже серьезные разряды и звания «Мастер спорта» или «Кандидат в мастера спорта». «Тематическая программа этой смены объединила в себе большое количество спортивных дисциплин, таких как легкая атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис. А еще ребята прошли Курс молодого бойца, посетили увлекательные мастер-классы и тренинги, направленные на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков, формирование активности, целеустремленности и лидерских качеств. Летняя программа в «Орленке» рассчитана на юнармейцев в возрасте от 12 до 16 лет. Она позволила подросткам узнать много нового и проявить себя в ходе интеллектуальных турниров, военно-спортивных игр и соревнований», - рассказала первый заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Дарья Борисова. На закрытии «Летних юнармейских игр» организаторы подвели итоги и наградили ребят, занявших призовые места в различных спортивных дисциплинах. В соревнованиях по настольному теннису лучшим был Вячеслав Кулаков из Красноярского края. В плавании топовые результаты показали Даниил Дмитров из Ростовской области и Лев Никитин из Калининградской области. В легкой атлетике отличились Диляра Туешева из Ульяновской области, Даниил Говорков из Москвы, Софья Корнилова из Удмуртии, Егор Загадаев из Ставропольского края и Александра Иванова из Чувашии. © ТРК "Звезда" Подвели итоги и в командном зачете, причем, действовали по олимпийскому принципу. Лидером по количеству медалей стала Москва. За время смены участники Движения совершили еще один прорыв - придумали, как продвигать спорт в своих регионах. Проекты оценивал центр юнармейских инициатив. Идея победителя это, кстати, настольная игра - «ходилка», будет реализована совместно с Главным штабом. ВДЦ «Орленок» и «ЮНАРМИЯ» - давние партнеры. Соглашение о сотрудничестве организации подписали три года назад. Как раз в его рамках и появился проект «Летние юнармейские игры». На этот раз был заключен еще один договор - между учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и ВДЦ «Орленок». Свои подписи в документе поставили Дарья Борисова и Александр Джеус. А это означает новые возможности и перспективы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика