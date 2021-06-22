Армия В Хабаровске появилось граффити с лучшим асом Антигитлеровской коалиции Тимур Шерзад Масштабный рисунок занял площадь в 87 квадратных метров - помимо великого аса, там изображены лучшие воспитанники Юнармии. Граффити находится на пересечении улиц Ленина и Волочаевской. Недалеко находится здание штаба 11-й армии ВВС и ПВО. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ДРОН Читайте нас на: Центр Хабаровска украсило граффити с юнармейцами и Иваном Кожедубом - лучшим асом-истребителем Антигитлеровской коалиции, одержавшим 64 воздушных победы. Масштабный рисунок занял площадь в 87 квадратных метров - помимо великого аса, там изображены лучшие воспитанники Юнармии. Граффити находится на пересечении улиц Ленина и Волочаевской. Недалеко находится здание штаба 11-й армии ВВС и ПВО. «Граффити стало неотъемлемой частью современной урбанистики и нам очень приятно внести свою лепту в создание красивых уличных пространств. Тем более, наш проект связан с изучением истории, с подвигом наших дедов и прадедов. Поэтому кроме креатива, развития творчества, это содержит в себе и познавательные процессы», - отметила первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Дарья Борисова. Арт-объект посвящен известному проекту Минобороны «Дорога памяти», рассказывающему потомкам о героях Великой Отечественной войны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика