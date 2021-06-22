Более двух тысяч военнослужащих по призыву вакцинировали от COVID-19 в Сибири

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, продолжается вакцинация новобранцев, призванных весной 2021 года, от коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19 поставили уже более 2000 человек.

Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции. Военнослужащие с наличием симптомов простудных заболеваний к вакцинации не допускаются.

Иммунизация проводится в военных медицинских учреждениях на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. К ней также привлекается личный состав, который ранее переболел коронавирусной инфекцией, но уже не имеющий иммунитет к заболеванию.