«Огненные картины» зажглись в Нижнем Новгороде ко Дню памяти и скорби

В понедельник, 21 июня, в нижегородском Парке Победы состоялась всероссийская акция «Огненные картины» в преддверии Дня памяти и скорби. Добровольцы движения Волонтеры Победы, представители патриотических и ветеранских организаций, представители мотоклуба «Ночные волки» и Российского движения школьников зажгли 1418 свечей в память о горьковчанах, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Организатором мероприятия выступили Министерство культуры Нижегородской области, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы.

Мотоколонна байкерского клуба «Ночные волки» прибыла от Монумента боевой и трудовой славы автозаводцев в Парк Победы и привезла зажженную от Вечного огня лампаду. От этого огня участники события зажгли свечи и выложили их в форме полуторки «ГАЗ-АА» и надписи «Нижний Новгород – город трудовой доблести».

Началась акция с голоса Левитана и минуты молчания, а завершилась возложением цветов к мемориалу советским воинам-освободителям и памятнику танкисту Зиновию Колобанову. Реконструкторы клуба НОВИК пустили залпы в честь Дня памяти и скорби, а военный оркестр исполнил военные марши и песни.