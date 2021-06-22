Ушли «бродом»: под Тюменью прошел полуфинал конкурса АрМИ-2021 «Инженерная формула»

На полигоне Андреевский под Тюменью высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова в рамках всеармейских игр «АРМИ-2021» стартовал конкурс «Инженерная формула».

Полуфинальные заезды начались с показа мастерства вождения тяжелых гусеничных машин: МДК (машина для отрывки котлована), ИМР (инженерная машина разграждения), ПТС (плавающий транспортер), УР-77 (установка разминирования), ГМЗ-3 (гусеничный минный заградитель).

Каждая из них выполнила на отлично свою техническую задачу, которая может быть отведена только ей согласно ее характеристикам и предназначению. Кроме того, экипажи машин должны были преодолеть 26 препятствий на максимально быстрой скорости на трассе 2200 метров. Самыми сложными из них оказались «ров», «колейный мост», «эскарп», «брод», «проход в минном поле».

В конкурсе «Инженерная формула» всего принимали участие шесть команд из четырех военных округов, Северного флота, а также инженерных соединений центрального подчинения. Финал соревнований, в который вышла команда ЦВО, состоится 26 июня. Экипаж, который займет в нем первое место, сможет представить Россию на международном конкурсе, который также пройдет в Тюмени.