Герой вернулся домой: в Оренбуржье перезахоронили останки кавалера Ордена Красной Звезды

В селе Троицкое Оренбургской области перезахоронили останки красноармейца Ивана Павлова, которого удалось распознать по номеру Ордена Красной Звезды.

Останки красноармейца были найдены в Новгородской области. Он проходил службу во 2-й ударной армии. В описании подвига говорится, что красноармеец Павлов в боях за деревни Коломно, Высокое и Бор метким огнем по орудиям противника заставил замолчать и подавил шесть огневых точек и 2 ДЗОТа противника.

В церемонии перезахоронения приняли участие представители правительства и военного комиссариата Оренбургской области, юнармейцы и жители села.