Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Военные кинологи показали свои умения в индивидуальной гонке «Дог-биатлона» в конкурсе «Верный друг» в Подмосковье

Анна Берестовая
02:17 22.06.2021
Военные кинологи приняли участие в первом упражнении Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг».
Военные кинологи показали свои умения в индивидуальной гонке «Дог-биатлона» в конкурсе «Верный друг» в Подмосковье
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил РФ в Московской области в рамках Всеармейского этапа международного конкурса «Верный друг» прошла первая часть конкурса «Дог-биатлон - индивидуальная гонка».

Первое упражнение - индивидуальная гонка, является одним из самых напряженных состязаний, требующее от военнослужащих предельной собранности и отдачи. Здесь проверяются физическая выносливость конкурсанта и его умение выполнять упражнения на огневом рубеже.

Дистанция протяженностью 3200 метров оборудована местом для выполнения практической стрельбы из спортивной биатлонной винтовки БИ-7-2 калибра 5,6 мм.  Первое и второе упражнение на огневом рубеже с осуществлением практической стрельбы выполняется дважды из положения стоя и лежа через 800 метров и через 2,4 километра после старта соответственно.

В конкурсе принимают участие 15 мужских и женских расчетов кинологов до 10 человек каждая команда. Кроме того, около 80 служебных собак различных пород от овчарок четырех разновидностей до русского черного терьера, возраст которых от 3 до 5 лет.

В ходе практической части конкурса служебные собаки вместе со своими вожатыми покажут свои навыки в пяти основных этапах: «Дог-биатлон - индивидуальная гонка», упражнение «Меткий стрелок», «Дог-биатлон - эстафета», «Защитная служба» и «Преодоление 300-метровой полосы препятствий».

В этапе конкурса принимают участие 11 мужских и 7 женских команд кинологов – победителей отборочных этапов. Это команды из военных округов, Воздушно-космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, центральных органов военного управления Минобороны России из всех регионов России. Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:14 В стране и мире
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
01:30 Вопросы истории
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
00:16 Армия
Видео
Миротворцы РФ поучаствовали в акции «Свеча памяти» в Нагорном Карабахе
22:19 Армия
Видео
Частица Вечного огня прибыла в Главный храм ВС РФ
20:39 Вопросы истории
«Разведка вступила первой»: глава СВР опубликовал статью о работе внешней разведки СССР во времена Войны
Популярное
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Частица Вечного огня прибыла в Главный храм ВС РФ
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Эксперт назвал самые опасные упражнения в тренажерном зале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.