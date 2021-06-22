Военные кинологи показали свои умения в индивидуальной гонке «Дог-биатлона» в конкурсе «Верный друг» в Подмосковье

В Учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил РФ в Московской области в рамках Всеармейского этапа международного конкурса «Верный друг» прошла первая часть конкурса «Дог-биатлон - индивидуальная гонка».

Первое упражнение - индивидуальная гонка, является одним из самых напряженных состязаний, требующее от военнослужащих предельной собранности и отдачи. Здесь проверяются физическая выносливость конкурсанта и его умение выполнять упражнения на огневом рубеже.

Дистанция протяженностью 3200 метров оборудована местом для выполнения практической стрельбы из спортивной биатлонной винтовки БИ-7-2 калибра 5,6 мм. Первое и второе упражнение на огневом рубеже с осуществлением практической стрельбы выполняется дважды из положения стоя и лежа через 800 метров и через 2,4 километра после старта соответственно.

В конкурсе принимают участие 15 мужских и женских расчетов кинологов до 10 человек каждая команда. Кроме того, около 80 служебных собак различных пород от овчарок четырех разновидностей до русского черного терьера, возраст которых от 3 до 5 лет.

В ходе практической части конкурса служебные собаки вместе со своими вожатыми покажут свои навыки в пяти основных этапах: «Дог-биатлон - индивидуальная гонка», упражнение «Меткий стрелок», «Дог-биатлон - эстафета», «Защитная служба» и «Преодоление 300-метровой полосы препятствий».

В этапе конкурса принимают участие 11 мужских и 7 женских команд кинологов – победителей отборочных этапов. Это команды из военных округов, Воздушно-космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, центральных органов военного управления Минобороны России из всех регионов России. Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.