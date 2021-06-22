РФ и ООН обсудили эффективность миротворческих операций

Замминистра обороны РФ Александр Фомин и замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа в ходе встречи в Москве обсудили эффективность совместных миротворческих операций России и ООН. Встреча состоялась на полях Московской конференции по безопасности в преддверии ее официального открытия, которое состоится в среду, 23 июня.

«Это была очередная возможность поговорить про тесное взаимодействие между миротворческими силами ООН и Российской Федерацией. И обсудить, что еще мы можем сделать. Основной темой обсуждения является важность миротворческой деятельности, организация миротворческих операций и то, как мы можем работать вместе для успешного развития этого направления», - сказал Фомин.

Лакруа добавил, что эта встреча позволила обсудить, какие меры следует принять для эффективного решения вопросов взаимодействия, чтобы улучшить практическую работу по организации миротворческих операций. Также замгенсека ООН поблагодарил Россию за ее миротворческую деятельность.

«Хотел бы поблагодарить Россию за тот вклад, который вы вносите в миротворчество. Я часто работаю в полях и разговариваю с вашими специалистами-миротворцами и я благодарен им за то, что они делают. И я думаю, что у Российской Федерации есть очень много возможностей в плане миротворческой деятельности, которые можно развивать будущем», - заявил Лакруа.

В свою очередь Фомин отметил, что Россия в целом и Минобороны России в частности поддерживают Организацию Объединенных Наций в ее начинаниях и деятельности. «Хотели бы рассчитывать, что и другие мероприятия международной повестки не остались бы без внимания ООН», - добавил замминистра РФ.