«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Ежегодная акция, посвященная началу Великой Отечественной войны, проходит в честь Дня памяти и скорби. Таким образом отдается дань павшим в боях за Отечество предкам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ЛИНИЯ ПАМЯТИ
В Москве, на Крымской набережной, зажглась «Линия памяти» из 1418 свечей.
Ежегодная акция, посвященная началу Великой Отечественной войны, проходит в честь Дня памяти и скорби.
Таким образом отдается дань павшим в боях за Отечество предкам. Выбранное число в 1418 тоже не случайно - оно символизирует количество дней самой масштабной и тяжелой войны в истории России.