В стране и мире 22 июня «Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве Тимур Шерзад Ежегодная акция, посвященная началу Великой Отечественной войны, проходит в честь Дня памяти и скорби. Таким образом отдается дань павшим в боях за Отечество предкам. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ЛИНИЯ ПАМЯТИ Читайте нас на: В Москве, на Крымской набережной, зажглась «Линия памяти» из 1418 свечей. Ежегодная акция, посвященная началу Великой Отечественной войны, проходит в честь Дня памяти и скорби. Таким образом отдается дань павшим в боях за Отечество предкам. Выбранное число в 1418 тоже не случайно - оно символизирует количество дней самой масштабной и тяжелой войны в истории России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика