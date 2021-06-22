Военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Армении приняли участие в сборе руководящего состава органов боевой подготовки ВС РФ
Делегации из Белоруссии, Казахстана и Армении прибыли в Россию для изучения приемов боевой подготовки ВС РФ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военные делегации Белоруссии, Казахстана и Армении приняли участие в первом этапе сбора с руководящим составом органов боевой подготовки и командиров соединений Вооруженных Сил России, который проходит в Оренбургской области на базе мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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