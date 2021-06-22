Армия Военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Армении приняли участие в сборе руководящего состава органов боевой подготовки ВС РФ Алексей Курильченко Делегации из Белоруссии, Казахстана и Армении прибыли в Россию для изучения приемов боевой подготовки ВС РФ. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военные делегации Белоруссии, Казахстана и Армении приняли участие в первом этапе сбора с руководящим составом органов боевой подготовки и командиров соединений Вооруженных Сил России, который проходит в Оренбургской области на базе мотострелковой бригады Центрального военного округа. © Минобороны РФ Офицеры из дружественных государств в рамках международного военного сотрудничества ознакомились с новыми формами и способами тактических действий подразделений сухопутных войск с учетом поступления новых образцов вооружения и техники, познакомились с особенностями подготовки военнослужащих в ходе занятий по применению армейской авиации и разведывательных подразделений, РХБ защите, радиоэлектронной борьбе с применением беспилотников. © Минобороны РФ Сбор с руководящим составом органов боевой подготовки и командиров соединений Вооруженных Сил России проводится с 20 по 25 июня на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Его целями являются доведение требований новых руководящих документов по планированию и учету мероприятий боевой подготовки, а также выработка единых подходов по внедрению передового опыта в подготовку войск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика