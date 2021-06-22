Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с ИО министра обороны Замбии

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел во вторник встречу с исполняющим обязанности министра обороны Замбии доктором Феликсом Фири, стороны обсудили региональную безопасность в Африке. Встреча состоялась на полях Московской конференции по безопасности в преддверии ее официального открытия, которое состоится в среду.

«Отмечаем глубокий конструктивный политический диалог между Москвой и Лусакой, который основан на принципах учета и уважения интересов друг друга. Минобороны России и наша делегация выражает вам слова благодарности, что вы приняли приглашение и принимаете участие в этой Московской международной конференции по безопасности», - сказал Фомин.

В ходе встречи были обсуждены имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.