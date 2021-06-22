Хроники событий: что происходило в Москве 22 июня 1941 года в день начала войны

Перевернутые судьбы и искалеченные жизни миллионов людей. Четыре года войны оставили свои «зарубки» и «заметки на полях» в душе практически каждого россиянина. А ведь 21 июня 1941-го ничто не предвещало будущей трагедии. Это был выходной субботний день, - лето, жаркая погода. Родители проводили с детьми время у водоемов, в парках. Гуляли, играли в шахматы и читали книги.

Живой свидетель того дня - 88-летний Дмитрий Епифанов встретил корреспондента «Звезды» Диану Сирази в парадной форме. В тот день, в июне 1941-го года, - он был 8-летним мальчишкой и учился играть в шахматы. И не подозревал о том, что скоро его детству война поставит шах и мат. Отец уйдет на фронт в первый же день, мама умрет через месяц. Восьмилетний Дима вырастет в детдоме, но это все будет потом.

«Я че-то нашалил, мама за мной бегает, я смеюсь, бегаю вокруг стола, мама тоже села и тоже рассмеялась. 21 июня прошло замечательно, был хороший, по-моему выходной день, и было самое радужное настроение, мы готовы были продолжать праздничный выходной и дальше. Не было никаких ни забот, ни вопросов. Никакого недостатка не было. Папа работал инженером, квартира у нас была двухкомнатная», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны первый день, когда началась война.

Тот день разделил жизнь всех граждан Советского Союза - на «до» и «после». Тогда, в субботу, 21 июня 1941-го, вся семья Епифановых собралась вместе дома в последний раз.

Восемьдесят лет назад типичная советская квартира выглядела примерно так: за окном – мирная жизнь, в комнате - абажур, зеркальный шкаф, патефон. Звучала музыка, играло радио, люди строили планы. 22 июня привычный мир разрушился до основания. Война ворвалась в каждый дом и закрутила в своем круговороте миллионы жизней. Но в тот, последний, мирный день, когда казалось, так тихо и спокойно будет всегда - запомнят на всю жизнь.

До начала войны планы в СССР строили - грандиозные. Лозунг Советской власти - за высокий урожай! Силы брошены на увеличение производства пшеницы, свеклы, картофеля. О перевыполнение плана подробно пишут на первых полосах.

21 июня 1941 года все выпускники прощаются со школой - гремят выпускные балы. Вчерашние десятиклассники до рассвета гуляют в парках. Более миллиона беззаботных юношей и девушек готовятся к новой, счастливой, взрослой жизни. Молодежью гордятся - она является сильнейшей статьей актива Советского Союза.

Туфли лодочки привозили из Риги. Мода - словно зеркало истории. На смену пышным юбкам пришел стиль «милитари» - влияние войны, которая идет в Европе с 1939 года. Появляются погоны, хлястики - они создают образ мужественной женщины. У молодых девчонок самый популярный принт - горох.

«Молодая девушка 18 лет могла совершенно спокойно пойти в таком платье на выпускной 21 июня 1941 года. И как раз тогда - в 20-30-е годы - распространится мода на загар. В связи с этим появляются солнцезащитные очки», - рассказал историк моды Руслан Мигранов.

Самая популярная песня тех лет - «Катюша». Она появилась в 1938 году и ее бесконечно крутили по радио, она была лейтмотивом на любом празднике.

На выходных в кинотеатрах не было свободных мест: школьный билет стоил дешевле, чем мороженое - 10 копеек. Главной киноплощадкой тех лет был «Художественный» - старейший кинотеатр Москвы. За месяц до войны выходит фильм - «Фронтовые подруги» о девушках-добровольцах во время Финской войны.

Фильм, словно тревожное предчувствие: война уже на пороге. Предчувствие, к которому так не хотелось прислушиваться, отгоняя страшные мысли. Выпуск 1941 года не вернется из боя, погибнет 95% мальчишек и девчонок, которым сразу же после окончания школы выпадет суровый жребий отправляться на фронт. Но война придет только завтра. А сегодня кино, музыка, парки, мороженое. Лето только начинается и, кажется, впереди еще так много времени, впереди вся жизнь.