Военнослужащие ЦВО провели автопробег на бронеавтомобилях с флагами времен Войны

В День памяти и скорби военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) устроили в Новосибирске автопробег бронеавтомобилей.

В ходе мероприятия военнослужащие на современных бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун», а также на раритетных БА-20, Д-8 и БАШ-64 проехали по главным улицам Новосибирска с установленными флагами Великой Отечественной войны. Во главе автоколонны на бронеавтомобиле была установлена точная копия Знамени Победы – штурмовой флаг 150-ой ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 76 лет назад, 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии.

Новосибирцы и гости города с восторгом встречали военнослужащих, а проезжающие мимо автомобили сигналили в поддержку акции и выражали благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.