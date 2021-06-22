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Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с главой военного ведомства ЦАР

Андрей Аркадьев
19:11 22.06.2021
Стороны отметили, что сотрудничество двух стран по военной линии активно развивается.
Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с главой военного ведомства ЦАР
© Фото: Минобороны России
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Заместитель главы российского военного ведомства Александр Фомин провел переговоры с министром обороны Центральноафриканской Республики Мари Ноэль Койарой.

Во время беседы, которая проходила на полях Московской конференции по безопасности, они обсудили сотрудничество государств по военной линии.

Фомин отметил, что в России считают ЦАР одним из важнейших и перспективных партнеров в Африке. По его словам, отношения между военными ведомствами двух стран развиваются, с каждым годом сотрудничество становится эффективнее.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

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