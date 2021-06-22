Проект Lebensborn: как нацисты воровали детей для создания новой расы арийцев

Он прожил чужую жизнь, под чужим именем. И только будучи пожилым человеком, узнал, кто он такой на самом деле. После смерти приемных родителей немецкий коммерсант Фолькер Хайнеке раскрыл семейные архивы и обнаружил: его зовут Александр Литов, и родился он не в Германии, а в Советском Союзе.

«Нацисты, которые вошли в Крым - воровали там детей. Я был одним из них. Когда я играл в саду, немецкие солдаты увидели меня и забрали: светловолосый мальчик - "ариец" с голубыми глазами. Они увезли меня в Лодзь с многими другими детьми, тоже арийской внешности. Там находился сортировочный приют, где детей разделяли на действительно хороших - арийских и недостаточно хороших. Небольшое искривление на пальце - и все, детей убивали, им ведь еще не было и двух лет», - рассказал Хайнеке.

Фолькер, он же Александр, стал жертвой программы «Источник жизни» (Lebensborn). Еще до войны в Германии была низкая рождаемость. Во время второй мировой эта проблема стала особенно острой. Гитлеру нужно было больше подрастающих солдат Рейха – светловолосых и голубоглазых арийцев. Но где их взять? Тогда-то по личному распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на оккупированных территориях нацисты и стали воровать детей, похожих на немцев. Эти дети проходили селекцию. Одних – отправляли в фашистские детские дома на перевоспитание, других – в концлагеря и газовые камеры.

Вот уже 15 лет он ищет свои корни, по крупицам собирая информацию о русских родителях, которых совсем не помнит.

«Мой отец должен покоиться близ Волги. Он погиб под Сталинградом. А моя мама, говорят, была очень приятной, милой женщиной. Мы жили в поселке Альнова в Крыму. Я прилетал туда, искал свои следы, но пока нашел очень мало», - рассказал Хайнеке.

Украденных или отобранных из семьи детей отправляли в Германию, в нацистские приюты. Там их воспитывали в духе Гитлерюгенда. И называли не иначе, как «подарок фюреру».

Те, кто не попал под эту программу, были все отправлены в детский барак Саласпилс, где из них, из детишек, выкачивали кровь для солдат Вермахта.

Владимира Мажарова вместе со старшим братом нацисты забрали у матери в оккупированной Риге и привезли в приют на Севере Германии, в Любеке. Сейчас здесь частное владение. Он помнит немногое – как заставляли ходить строем, и как за непослушание отправляли в холодный погреб.

«Карцер помню. Когда меня за то, что я уронил кусок хлеба, посадили в карцер – под столовой, в погреб», - поделился он.

Мажарову повезло. Его отец вернулся с войны, мать и брат бежали из лагеря. Его самого искали долго. Помог случай. В 1947 году латышка Ирена Астрос написала в газету «Советская Латвия» и рассказала, что во время войны она работала в детдоме, в немецком Любеке, где содержали советских детей. И даже предоставила список, в котором родители Мажарова нашли его имя и фамилию. Когда на пороге этого детского дома появились советские офицеры и стали спрашивать детей об их семье, те долго не могли понять, о чем вообще идет речь, что такое семья.

Среди жертв Lebensborn есть и известные имена. Например, солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад - в Германию ее вывезли из Норвегии. Всего в годы фашистской оккупации нацисты похитили около 300 тысяч детей. После крушения Третьего Рейха, из приютов их забирали приемные семьи. И большинство из жертв Lebensborn до сих пор не знают своего прошлого.