Символ мужества: российские десантники почтили память защитников Брестской крепости

Памятные свечи горят сегодня в легендарной Брестской крепости - одном из главных символов запредельной стойкости и великого мужества советских воинов. Сегодня там проходит памятная акция российских десантников.

По плану гитлеровцев эту величественную цитадель должны были взять к полудню первого дня войны. Так, уже 22 июня 1941 года фашистские захватчики намеревались хозяйничать в крепости.

Счет в этом кровопролитном сражении пошел совсем не на часы, и даже не дни, а на целые недели. Только в первый день героические защитники выдержали массированный артиллерийский обстрел и отбили несколько атак врага, который многократно превосходил их числом.

В итоге последний защитник крепости сложил оружие только на 32-й день осады. Недаром Брестская крепость удостоена высшей степени воинского отличия и наряду с 12-ю советскими городами носит гордое звание крепость-герой.