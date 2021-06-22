Последний рубеж обороны: как жители Звенигорода до последнего защищали от фашистов подступы к Москве

Северо-восток Звенигорода. Тихая березовая роща едва ли помнит некогда мощный гул канонады. Немцы прорывались к столице, их путь лежал через лесные дороги и дома местных жителей. Наступление было внезапным, многие так и не успели покинуть деревню.

«Народа у нас полегло очень много, все поле было усеяно убитыми. Хоронить их начали только к весне, прямо на поле, в братскую могилу. Кого-то в лесу, в березовой роще», - говорится в воспоминаниях местных жителей деревни Палицы.

Братская могила сохранилась. Да и сама земля не забыла: пару шагов влево, и встречаешь вражеские пулеметные гнезда. Немецкие стрелки отсюда контролировали север и юг. Стрелковым ячейкам уже 80 лет, в 1941 году по всему периметру войска вермахта выстроили огневые точки и обстреливали ближайшие населенные пункты. Место стратегически важное - немецкие захватчики здесь лицом к лицу встретились с советскими войсками, на той стороне - буквально через 700 метров - оборонялась Красная Армия.

«Казалось, невозможно оторваться от земли, чтобы двинуться в этот бушующий ураган огня. Но курсанты дружно поднялись в атаку, броском достигли окопов противника и после рукопашной схватки захватили первую траншею», - из воспоминаний полковника Василия Филимоновича Маковеева, ветерана 43-й отдельной стрелковой бригады.

Неподалеку от Палиц, в разгаре боевых действий, сбили советский самолет - тело летчика нашли жители и похоронили своими силами. Известно было только имя - Аркадий. С тех пор прошло больше полувека, а за могилой ухаживает уже новое поколение сельчан.

«Отголоски войны буквально через каждый километр и уже по ту сторону поля открывается та самая позиция 43-стрелковой бригады, которая была сформирована в Новосибирске из молодых ребят, совсем мальчишек, курсантов военных училищ, именно им удалось на этом месте не допустить немцев к Москве», - рассказывает координатор проекта «Рубеж обороны Москвы под Звенигородом» Елена Перфилова.

Почти месяц Красная Армия удерживала выход на Москву. Численное преимущество немецких войск позволяло продвигаться все ближе. Среди захваченных оказалась и деревня Грязь. Находясь под прицельным огнем, бойцы несли большие потери. В НКВД поступали спецсообщения.

«Все домашние вещи, продовольствие, скот и птицу немцы забрали, отправили к себе в тыл. В деревне осталось проживать четыре семьи из престарелых, остальные эвакуировались», - говорилось в сообщении.

В декабре 1941-го немцы полностью оккупировали территории, и не только захватали соседние деревни, но и водонапорную башню - оттуда велась стрельба из огнемета по ближайшим позициям. Наступали с северо-запада, до столицы оставалось буквально 20 километров, естественным рубежом стала Москва-река, которая сдерживала вражеские силы.

На фронтовом берегу Москва-реки раскинулось небольшое урочище - молодые люди здесь назначали девушкам свидания, уходя на войну. Минометные снаряды и пулеметные очереди достигали и южного берега - деревня Дунино стала эпицентром вражеского обстрела. А «дунинцы» - ее обитатели, настоящими героями.

Эту часовню построили на месте гибели двух подростков - Бори и Шуры Панфиловых. На мемориальной доске указана дата их смерти - 1941 год. Здесь же фотографии фронтовиков и местных жителей, которые не оставили свои дома и принимали в них раненных советских солдат. О том, что происходило здесь в те дни напоминает большой музей под открытым небом, который «дунинцы», но уже XXI века, построили своими руками.

Исторический маршрут сегодня может пройти каждый - указатели с QR-кодами проведут по боевому пути - это заслуга и местного населения, и координаторов исторических проектов. Село Аксиньино - финальная точка. Стрела высотою в несколько метров указывает на северо-запад - куда в 1941-ом двинулась в наступление Красная Армия, вытесняя противника с родной земли.