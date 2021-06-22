«Живой щит столицы»: под Вязьмой продолжают работы по поискам артефактов кровопролитной битвы начала Войны

Вяземский котел. Битва, которая по своей скоротечности не имеет аналогов в истории - всего за 12 суток погибших, без вести пропавших и раненых - по примерным подсчетам - 800 тысяч, здесь расположена одна из братских могил, на которой до сих пор захоронены герои, защищавшие подступы к Москве. Поисковые работы здесь не прекращаются. Только на этом поле перезахоронили несколько тысяч защитников родины. Установить личности удалось чуть больше двухсот. Символами боев под Вязьмой становятся личные вещи красноармейцев, которые то и дело вскрывает земля.

«Здесь на котелочке нацарапано Б.М.И. - это инициалы солдатика, которому принадлежал этот котелочек. Но ниже нацарапана дата и это нас удивило - здесь нацарапано 28.08.41. Москву так и не взяли - в том числе благодаря подвигу вот таких бойцов, фамилии которых мы никогда не узнаем», - рассказал заведующий усадьбой «Богородицкое» Игорь Михайлов.

«Живой щит столицы» - тогда прозвали Вязьму. Силы немецкой группы «Центр» прорвали оборону советских войск и взяли войска в окружение. Те, кто чудом уцелел, подробно описывали что происходили внутри.

«Прорваться нам не удалось. В окружении, а потом в плену о нашем генерале говорили всякое. Одни, что он был убит в той атаке. Другие, что смертельно раненный застрелился. Третьи, что улетел на самолете в Москву. Но это и вовсе невероятно: самолеты наши сесть в ту "кашу" никак не могли», - говорится в документах тех лет.

Тогда и началось самое страшное - с ограниченным количеством боеприпасов - патроны получали только по воздуху - обессиленные, голодные и замученные холодом солдаты не опускали рук и поднимали оружие в сторону врага.

В октябре 1941 года Красной Армии был отдан приказ атаковать село Богородицкое, которое полностью было оккупировано немцами . Наступали на открытом пространстве и пробирались через шквалистый огонь, практически все было разрушено, чудом сохранилась старинная усадьба XVIII века.

Теперь здесь хранятся исторические реликвии, которые до сих пор помогают восстанавливать по крупицам события битвы под Вязьмой, например, немецкая разведкарта 35-ого года, здесь рукой отмечали стратегически важные объекты, которые были актуальны на сентябрь 41-ого.

Немецкая разведка сработала - село Богородицкое стало эпицентром котла, внутри которого оказалось сразу пять армий. Среди них и народные ополченцы. Это воспоминание одного из них.

«В этот вечер мы познакомились с новым для нас словом - "окружение". Что это была за ночь. Мы даже не заметили, как она кончилась. Это была ужасная грязь дороги, бензиновая гарь, это были 5-6 километров, которые нам удалось преодолеть. На утро мы почти не узнали друг друга, выпачканные дорожной грязью и бензиновой копотью, обросшие, худые, мы имели вид людей, вышедших из преисподней, если бы только она существовала», - говорится в документах 6-й дивизии народного ополчения Москвы.

В паре километров от усадьбы - церковь, на ее фасаде едва виднеются пулевые отверстия - уцелевшее эхо войны. Отсюда проселочная дорога ведет в сторону Вязьмы. Вокруг бескрайние просторы, где только слышится абсолютная тишина, которую нарушает разве что пение птиц. А ведь когда-то здесь было многолюдно - вели хозяйство и жили под мирным небом. Целых три деревни немецкие захватчики сожгли дотла. Тех кто выжил - солдат или гражданских - немцы вывозили в лагеря смерти - один из таких они построили в самом центре города.

За бетонными плитами находился немецкий пересыльный лагерь - «Дулаг-184» - пространство в несколько гектаров огораживали колючей проволокой и ставили вышки для караула, на территории вырыли 40 рвов по площади равной четырем футбольным полям, ежедневно отсюда вывозили более 200 тел.

На площади исторической части Вязьмы установлен Вечный огонь и высокий монумент в честь командующего 33-й армии - генерала-лейтенанта Михаила Ефремова. Его штаб бомбили, то и дело противник предлагал сдаться, но «ефремовцы» то и дело прорывали окружение - уничтожали фашистов и их технику. Силы заканчивались - и Сталин выслал самолет для генерала.

На это предложение Ефремов ответил отказом. Самолетом он отправил боевые знамена своей армии и пострадавших. Вскоре и сам был ранен, не желая сдаться в плен - он застрелился. Его тело первыми обнаружили немцы - испытывая глубокое уважение к русскому генералу, его похоронили со всеми воинскими почестями.

При отступлении фашисты уничтожили практически всю инфраструктуру - более 90% жилого фонда Вязьмы. Лишь часть уцелела - и при реставрации домов нередко встречают вот такие исторические отметки.

«Снимая старую штукатурку обнаружили надпись, которая, наверно, была на очень многих домах послевоенной Вязьмы, участок номер 2, начальник Марченко, даты восстановления и окончание строительства дома», рассказал Михайлов.

Ущерб, который не восстановили до сих пор - в широком смысле. Война живет буквально под ногами - участники поисковых отрядов продолжают работы - и открывают новые эпизоды военной хроники.