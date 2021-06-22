Телеканал «Звезда» на facebook
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Живой щит столицы»: под Вязьмой продолжают работы по поискам артефактов кровопролитной битвы начала Войны

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
18:19 22.06.2021
Вяземский котел стал одним из самых скоротечных и кровопролитных сражений начала Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Вяземский котел. Битва, которая по своей скоротечности не имеет аналогов в истории - всего за 12 суток погибших, без вести пропавших и раненых - по примерным подсчетам - 800 тысяч, здесь расположена одна из братских могил, на которой до сих пор захоронены герои, защищавшие подступы к Москве. Поисковые работы здесь не прекращаются. Только на этом поле перезахоронили несколько тысяч защитников родины. Установить личности удалось чуть больше двухсот. Символами боев под Вязьмой становятся личные вещи красноармейцев, которые то и дело вскрывает земля.

«Здесь на котелочке нацарапано Б.М.И. - это инициалы солдатика, которому принадлежал этот котелочек. Но ниже нацарапана дата и это нас удивило - здесь нацарапано 28.08.41. Москву так и не взяли - в том числе благодаря подвигу вот таких бойцов, фамилии которых мы никогда не узнаем», - рассказал заведующий усадьбой «Богородицкое» Игорь Михайлов.

«Живой щит столицы» - тогда прозвали Вязьму. Силы немецкой группы «Центр» прорвали оборону советских войск и взяли войска в окружение. Те, кто чудом уцелел, подробно описывали что происходили внутри.

«Прорваться нам не удалось. В окружении, а потом в плену о нашем генерале говорили всякое. Одни, что он был убит в той атаке. Другие, что смертельно раненный застрелился. Третьи, что улетел на самолете в Москву. Но это и вовсе невероятно: самолеты наши сесть в ту "кашу" никак не могли», - говорится в документах тех лет.

Тогда и началось самое страшное - с ограниченным количеством боеприпасов - патроны получали только по воздуху - обессиленные, голодные и замученные холодом солдаты не опускали рук и поднимали оружие в сторону врага.

В октябре 1941 года Красной Армии был отдан приказ атаковать село Богородицкое, которое полностью было оккупировано немцами . Наступали на открытом пространстве и пробирались через шквалистый огонь, практически все было разрушено, чудом сохранилась старинная усадьба XVIII века.

Теперь здесь хранятся исторические реликвии, которые до сих пор помогают восстанавливать по крупицам события битвы под Вязьмой, например, немецкая разведкарта 35-ого года, здесь рукой отмечали стратегически важные объекты, которые были актуальны на сентябрь 41-ого.

Немецкая разведка сработала - село Богородицкое стало эпицентром котла, внутри которого оказалось сразу пять армий. Среди них и народные ополченцы. Это воспоминание одного из них.

«В этот вечер мы познакомились с новым для нас словом - "окружение".  Что это была за ночь. Мы даже не заметили, как она кончилась. Это была ужасная грязь дороги, бензиновая гарь, это были 5-6 километров, которые нам удалось преодолеть. На утро мы почти не узнали друг друга, выпачканные дорожной грязью и бензиновой копотью, обросшие, худые, мы имели вид людей, вышедших из преисподней, если бы только она существовала», - говорится в документах 6-й дивизии народного ополчения Москвы.

В паре километров от усадьбы - церковь, на ее фасаде едва виднеются пулевые отверстия - уцелевшее эхо войны. Отсюда проселочная дорога ведет в сторону Вязьмы. Вокруг бескрайние просторы, где только слышится абсолютная тишина, которую нарушает разве что пение птиц. А ведь когда-то здесь было многолюдно - вели хозяйство и жили под мирным небом. Целых три деревни немецкие захватчики сожгли дотла. Тех кто выжил - солдат или гражданских - немцы вывозили в лагеря смерти - один из таких они построили в самом центре города.

За бетонными плитами находился немецкий пересыльный лагерь - «Дулаг-184» - пространство в несколько гектаров огораживали колючей проволокой и ставили вышки для караула, на территории вырыли 40 рвов по площади равной четырем футбольным полям, ежедневно отсюда вывозили более 200 тел.

На площади исторической части Вязьмы установлен Вечный огонь и высокий монумент в честь командующего 33-й армии - генерала-лейтенанта Михаила Ефремова. Его штаб бомбили, то и дело противник предлагал сдаться, но «ефремовцы» то и дело прорывали окружение - уничтожали фашистов и их технику. Силы заканчивались - и Сталин выслал самолет для генерала. 

На это предложение Ефремов ответил отказом. Самолетом он отправил боевые знамена своей армии и пострадавших. Вскоре и сам был ранен, не желая сдаться в плен - он застрелился. Его тело первыми обнаружили немцы - испытывая глубокое уважение к русскому генералу, его похоронили со всеми воинскими почестями.

При отступлении фашисты уничтожили  практически всю инфраструктуру - более 90% жилого фонда Вязьмы. Лишь часть уцелела - и при реставрации домов нередко встречают вот такие исторические отметки.

«Снимая старую штукатурку обнаружили надпись, которая, наверно, была на очень многих домах послевоенной Вязьмы, участок номер 2, начальник Марченко, даты восстановления и окончание строительства дома», рассказал Михайлов.

Ущерб, который не восстановили до сих пор - в широком смысле. Война живет буквально под ногами - участники поисковых отрядов продолжают работы - и открывают новые эпизоды военной хроники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:28 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Булгаков прибыл в Крым на ликвидацию последствий ЧС
16:19 Армия
Около 10 тысяч военных готовы подключиться к помощи жителям Крыма
15:04 В стране и мире
Собянин: с 28 июня посещать общепит смогут только люди с защитой от COVID-19
14:44 Армия
Видео
Командование Балтфлота почтило на Пискаревском кладбище память погибших в годы войны
12:22 Армия
Видео
Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму
Популярное
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Частица Вечного огня прибыла в Главный храм ВС РФ
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.