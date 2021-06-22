В Киеве в 80-ю годовщину начала ВОВ сожгли флаги дивизии СС «Галичина»

В столице Украины в день начала Великой Отечественной войны сожгли флаги нацистской организации СС «Галичина» других организаций той же преступной направленности.

Мероприятие прошло сегодня утром у мемориала погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в Киеве. Знамена нацистов сжег депутат от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива во время возложения цветов, пишет RT.

Войска СС, частью которых с 1943 года была «Галичина», согласно решению Нюрнбергского трибунала были признаны преступной организацией. До этого в городе-герое Киеве возбудили уголовное дело из-за неонацистского шествия, которое прошло в честь годовщины создания этой дивизии.