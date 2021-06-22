В резерве Минобороны РФ 12 антиковидных мобильных госпиталей

Временный госпиталь для больных коронавирусом в подмосковном парке «Патриот» сможет принять почти полторы тысячи пациентов, там будут работать более тысячи военных медиков. Об этом в ходе селекторного совещания доложил замминистра обороны РФ Тимур Иванов главе военного ведомства Сергею Шойгу.

В резерве Минобороны 12 антиковидных мобильных госпиталей, каждый из которых рассчитан на 100 мест. Основной состав Вооруженных сил уже провакцинирован, работа продолжается с весенними новобранцами.

Иванов сообщил, что в военных госпиталях развернуто 5,5 тысячи специализированных койко-мест, в том числе 1700 - в МФМЦ, более 30% из которых задействованы для лечения ковидных пациентов, в том числе более 600 - для гражданского населения.

Также Сергей Шойгу рассказал о масштабной проверке арсеналов - особое внимание пожарной безопасности. Еще одна тема на селекторном совещании - борьба с последствиями наводнения в Крыму. Глава Минобороны направил на полуостров своего заместителя Дмитрия Булгакова.