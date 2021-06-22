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Инженеры ЮВО помогут населению Крыма, пострадавшего от стихии

Андрей Аркадьев
16:53 22.06.2021
Будет задействована специальная техника, в том числе автокраны и грузовые автомобили повышенной проходимости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В середине июня по Крыму прокатилась серия наводнений, из-за обильных ливней затоплены оказались сразу несколько районов региона, включая в Ялту и на Керчь. На помощь местным жителям отправили военных. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу усилить группировку.

Инженеры Южного военного округа помогут местным жителям, сообщает Министерство обороны РФ.

«Специалисты инженерных подразделений Южного военного округа приступили к совершению марша на штатной технике протяженностью около 600 километров из пункта постоянной дислокации в Ростовской области в Республику Крым для оказания помощи жителям полуострова в устранении последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками», - говорится в сообщении.

Военнослужащие помогают разгребать завалы, которые оставили мощные грязевые потоки с гор после потопов. Задачи военных также откачивать воду, доставлять машины, пострадавшие от потопа, подвозить питьевую воду местным жителям.

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