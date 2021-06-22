Захарова: языковая квота для СМИ на Украине должна была стать сигналом для ОБСЕ

Языковая квота для СМИ на Украине, которую там ввели в связи с закрытием трех телеканалов, уже сама по себе должна была стать сигналом для ОБСЕ. Однако этого не произошло. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова, по результатам встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

«Слава богу, на мне была маска, потому что я либо рассмеялась бы - на самом деле, я рассмеялась, либо что-нибудь сказала, когда она сказала, что она не в курсе, отвечая на вопрос о том, что на Украине были закрыты три крупнейших канала», - цитирует Захарову РИА «Новости».

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид находится с визитом в Москве, который продлится с 21 по 24 июня, где помимо встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым у нее запланированы переговоры и с другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями.