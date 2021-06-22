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Замминистра обороны РФ Булгаков прибыл в Крым на ликвидацию последствий ЧС

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
16:28 22.06.2021
Задача военнослужащих - к концу недели завершить все работы, отметил замглавы военного ведомства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков прибыл в Крым, пострадавший от наводнений. Он будет руководить военными, оказывающими помощь местным жителям.

«Мы все посмотрим, что сложилось, какая обстановка. Исходя из этого примем решение, кого и куда расставить, сколько поставть, что сделать. Это мы сделаем сегодня вечером. Сейчас посмотрим, облетим Керчь, три района, которые нужно. Ялту всю посмотрим, вечером примем решение, где какие силы добавить, какую технику, людей. Где расставить, чтобы побыстрее сделать. Наша задача - к концу недели все закончить», - сказал Булгаков, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Виктории Косогляденко о планах по ликвидации последствий ЧС.

Военнослужащие помогают разгребать завалы, которые оставили мощные грязевые потоки с гор после потопов. Работы проводятся по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В зоне подтоплений - в Ялте и Керчи - работает усиленная группировка. Задачи военных: расчищать завалы, откачивать воду, доставлять машины, пострадавшие от потопа, подвозить питьевую воду местным жителям.

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