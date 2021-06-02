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В Бразилии анонсировали рассмотрение вопроса об импорте «Спутника V»

Роман Захаров
02:16 02.06.2021
Как ожидается, данный вопрос будет рассмотрен 4 июня.
В Бразилии анонсировали рассмотрение вопроса об импорте «Спутника V»
© Фото: Saman Abesiriwardana, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Национальный регулятор Бразилии Anvisa в ближайшие дни вновь рассмотрит вопрос об импорте российского препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в распространенном Anvisa заявлении.

«Совет Anvisa проведет 4 июня экстренное совещание. Директоры проанализируют запросы о выдаче… разрешения на импорт и распространение вакцин Covaxin и "Спутник V», - информирует регулятор.

В апреле Anvisa оставил неудовлетворенным запрос региональных правительств об импорте вакцины «Спутник V» до предоставления якобы «недостающей информации». Разработчики препарата назвали данное решение политизированным, отметив что оно не имеет ничего общего с доступом регулятора к информации. По словам российских специалистов, это подтверждали и содержащиеся в докладе министерства здравоохранения и социальных служб США сведения о попытках ведомства надавить на бразильские власти и заставить их отказаться от закупок «Спутника V».

Россия в августе прошлого года первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса - «Спутник V». Данный препарат был разработан НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ. 

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