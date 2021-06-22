«Первый день войны»: что говорят архивы о действиях Кремля в июне 1941-го

Рано утром 22 июня 1941-го страна еще не знает о том, что началась война. Но в Кремль о нападении фашистской Германии уже доложили. Спустя 80 лет многие до сих пор задают вопросы: была ли страна готова к войне? Правда ли что дату начала войны передал еще в мае посол Германии в СССР Шуленбург? Почему Сталин не верил донесениям разведки? Зачем Хрущев писал, что вождь бросил руководство страной и планировал ли Сталин первым развязать войну?

После смерти Сталина именно Хрущев одним из первых взялся за развенчание культа личности вождя. В своих мемуарах он напишет – правда, сославшись на Берию, ведь самого Никиты Сергеевича в июне 1941-го в Москве не было.

«Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление: "Началась война, она развивается катастрофически. Я — говорит — отказываюсь от руководства", — и ушел. Ушел, сел в машину и уехал на ближнюю дачу», - пишет Хрущев в своей книге «Воспоминания».

Долгие десятилетия даже многие историки верили этим словам. Иначе, как объяснить то, что к народу в первый день войны обратился вовсе не Сталин?

Днем к центральному телеграфу на Тверской улице - а тогда это улица Горького - подъезжает автомобиль Молотова. Нарком иностранных дел поднимается на второй этаж – там находится всесоюзное радио – и запишет обращение к народу.

«Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Убито и ранено более двухсот человек. Наше дело правое – враг будет разбит, победа будет за нами», - говорится в знаменитом обращении Молотова.

Советник директора ФСО России Сергей Девятов отмечает, что Хрущев после смерти Сталина позиционировал себя как человека, который категорически не согласен с позицией Иосифа Виссарионовича.

«То, что Хрущев излагает в своих мемуарах, это в чистом виде ложь. Конечно же, Хрущев не знал, что существовали в архиве записи дежурных секретарей. Это было опубликовано лишь в начале 90-х годов, это хранилось в особой папке, в сталинском архиве», - отмечает Девятов.

Сегодня эти уникальные записи находятся в российском госархиве социально-политической истории. Журнал вели секретари, которые дежурили у кабинета вождя –на страницах разные почерки. Напротив фамилий посетителей – дата и время с точностью до минуты. Находим записи от 22 июня 1941-го

«Уже в 5:45 утра в кабинет входит Молотов, заместитель председателя совета министров, совета народных комиссаров, Берия, Тимошенко, Мехлис, Георгий Константинович Жуков. Мы можем перелистнуть страницы этого журнала до дня, к которому относится ваш вопрос. 28 июня идет запись - 21 посетитель у Сталина. И выход последнего уже в 00:15, последний даже в 00:50 вот, последние вышли в 00:50 - Микоян, в частности ,последние вышли около часа ночи 29 июня. А следующая запись в журнале посещения - 1 июля 1941 года», - рассказывает главный специалист РГАСПИ Сергей Соловьев.

Выходит, никуда Сталин не уезжал и руководство страной не бросал - на следующий день уже в 3:20 он принимает снова Молотова, Ворошилова и Берию. Еще один малоизвестный факт первого дня войны – ноту о начале боевых действий посол Германии вручит наркому иностранных дел примерно в 5:30.

Посольство Германии в Москве находилось в то время на Леонтьевском переулке. Вернер фон дер Шуленбург - в то время посол Германии - отправится в Кремль, когда гитлеровские войска уже начали вторжение на территорию СССР. Существует версия, будто бы немецкий посол был против войны и даже сообщил точную дату ее начала.

Шуленбурга в 1944-м повесят – за участие в заговоре против Гитлера. Сегодня его потомки гордятся тем, что дед выступил против фюрера – говорят, он всегда высказывался против войны с Союзом.

«Он говорил это не лично Сталину, а людям из его ближайшего окружения - о том, что война скоро начнется. Сохранение мира – был его главный идеал. Если бы покушение на Гитлера в 44-м имело успех, он был одним из двух кандидатов на пост министра иностранных дел и он бы остановил войну», - рассказывает внук Вернера фон дер Шуленбурга Штефан.

Сергей Девятов отметил, что незадолго до начала войны он организовал большой прием в немецком посольстве, на котором присутствовали и представители внешней разведки СССР.

«Во время беседы он пригласил их как бы в кулуар посольства. И пригласил так, достаточно на значительное расстояние, то есть проведя порядок помещения, внутренних помещений посольства, где были уже уложены вещи в ящики, сняты картины со стен, то есть подготовка к эвакуации. Очень внятный момент. Надо понимать, что немецкие спецслужбы, гестапо, они работали очень жестко. Разговор Шуленбурга с кем-то из советских представителей был бы отфиксирован, а здесь он достаточно ясно дал понять, что это последние дни...», - рассказывает Девятов.

Тем не менее, многие историки приходят к выводу – Сталин до последнего не верил в то, что Германия развяжет войну. Почему – так и останется загадкой. В архиве хранится, пожалуй, самое яркое подтверждение этому. 17 июня 1941-го Сталину передают агентурное сообщение – войну можно ожидать в любое время. Поверх слов вождь напишет зеленым карандашом: «Можете послать ваш источник из штаба германской авиации. Это не источник, а дезинформатор».

Просчет командования или лично Сталина? А может трагедия первых дней войны была неизбежна? Фашистская Германия обрушила на СССР всю свою мощь – но с первых минут на защиту родной земли встали советские солдаты и офицеры. Которые погибали, но не сдавались. И уничтожили врага спустя 4 года...