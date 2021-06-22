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В Кировской области восстановлен первый послевоенный Сад памяти

Тимур Шерзад
01:51 22.06.2021
За первые 25 лет в этом саду было посажено 620 деревьев. После смерти Шахтарина в 1986 году за первым Садом памяти ухаживали местные жители. Но, несмотря на все старания, сад сильно обветшал. Но все изменилось сегодня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
САД СОЛОВЬИ
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В Кировской области, в деревне Соловьи, силами волонтеров был восстановлен первый послевоенный Сад памяти, заложенный еще в 1954 году. Тогда ослепший морпех Николай Шахтарин, участвовавший в Великой Отечественной, и посадил первое дерево. 

За следующие 25 лет в этом саду было посажено 620 деревьев. После смерти Шахтарина в 1986 году за первым Садом памяти ухаживали местные жители. Но, несмотря на все старания, сад сильно обветшал. 

Об этом узнали активист Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Над историческим местом было взято шефство, и 17 июня в Соловьях был проведен масштабный субботник. А 21-го, в канун Дня памяти и скорби, были посажены яблони и повешены информационные таблички на Аллее Славы, которую посадили потомки Шахтарина. Ему, кстати, была посвящена одна из яблонь, посаженная дочерью и племянницей Николая. 

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