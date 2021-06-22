Командование Балтфлота почтило на Пискаревском кладбище память погибших в годы войны
День памяти и скорби ежегодно отмечается в России 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны.
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Венки и цветы возложили на Пискаревском кладбище Петербурга руководство города и представители командования Балтийского флота.
Колонна прошла от Вечного огня к монументу «Мать-Родина», на стене которого высечены знаменитые строки поэтессы Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто».
На Пискаревском кладбище в братских могилах похоронены полмиллиона защитников и жителей блокадного Ленинграда. Отдать дань памяти им сегодня может любой желающий - с часа дня мемориальный комплекс открыт для всех посетителей.