В День памяти и скорби на Мемориале славы во Владикавказе возложили цветы
В церемонии приняли участие сотрудники администрации города, представители общественных и молодежных организаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Во Владикавказе возложили венки и цветы на Мемориале Славы. Память погибших почтили минутой молчания.
Из Северной Осетии на фронт ушли 90 тысяч жителей. Домой не вернулся каждый второй. Указом президента Владикавказу присвоено почетное звание – «Город воинской славы».
Город Владикавказ присоединился к ежегодной акции «Огненные картины войны», в рамках которой активисты создают в городах-героях и городах воинской славы изображения из горящих свечей.