В День памяти и скорби на Мемориале славы во Владикавказе возложили цветы

Во Владикавказе возложили венки и цветы на Мемориале Славы. Память погибших почтили минутой молчания.

Из Северной Осетии на фронт ушли 90 тысяч жителей. Домой не вернулся каждый второй. Указом президента Владикавказу присвоено почетное звание – «Город воинской славы».

Город Владикавказ присоединился к ежегодной акции «Огненные картины войны», в рамках которой активисты создают в городах-героях и городах воинской славы изображения из горящих свечей.