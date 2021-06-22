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Музыкальный марафон «Хора Турецкого» и SOPRANO - «Песни Победы» стартует по Европе

Алексей Баранов
14:59 22.06.2021
Музыкальный марафон «Хора Турецкого» и SOPRANO – «Песни Победы» продолжает расширять географию. Летний старт проекта взят в историческую дату – 80 лет со дня начала Великой отечественной войны. Проект имеет миротворческий посыл и объединил более 20 стран и 5 поколений. Вход на мероприятия свободный. Концерты состоятся при соблюдении всех необходимых санитарных норм и социальной дистанции между зрителями.
Музыкальный марафон «Хора Турецкого» и SOPRANO - «Песни Победы» стартует по Европе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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После успешной реализации проекта в странах Азии, «Песни Победы» теперь прозвучат на центральных площадях Европы. Марафон примут такие страны, как Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Хорватия, Австрия, Франция, Испания и другие.

В репертуарной программе легендарные песни о подвиге и любви – «Катюша», «Смуглянка», «Три танкиста», «Бухенвальдский набат», трогательные композиции «Огонёк», «Давай закурим», «На побывку едет» от женского лица – арт-группы SOPRANO, авторские треки «Ленинградский горьковатый хлеб», «Что ты знаешь о войне», лучшее наследие российской культуры и музыкальные комплименты для принимающих стран – песни на болгарском, французском, испанском и других языках.

Европа очень ждала этот марафон, о чем свидетельствует поддержка проекта европейскими властями и выданные им разрешения на проведения мероприятий. «Песни Победы» стали настоящим интернациональным музыкальным посольством. Через музыку артисты налаживают мосты дружбы между государствами, заряжают людей на позитив и призывают сохранить хрупкий мир, в котором так много распрей и разногласий.

Проект осуществляется при поддержке правительства москвы, министерства иностранных дел российской федерации и фонда «Общее дело».

Предстоящий график проекта:

• 24 июня Пловдив, у памятника Алёше, 17:00
• 25 июня София, пл. у памятника Советской Армии, 19:00
• 26 июня Клуж, пл. Объединения, 19:30
• 27 июня Будапешт, пл. Святой Троицы, 19:00
• 28 июня – Братислава, 17:00
• 29 июня Пула, пл. Форум, 21:00
• 30 июня Любляна, Новая пл., 19:00
• 1 июля Вена, Шварценбергплац, 20:00
• 25 июля Мадрид, площадь у Королевского дворца

Впервые проект состоялся в Москве на Поклонной горе в 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы, собрав рекордные 105000 человек. В 2017 году проект обрел международный характер и был реализован на центральной площади Берлина Жандарменмаркт, в километре от Рейхстага, собрав около 20 тысяч зрителей и 8 млн онлайн-просмотров. За 2018-2021 гг. проект состоялся на центральных площадях в 21 странах (Израиль, США, Канада, Германия, Франция, Чехия, Венгрия, Польша, Австрия, Италия, Россия, Беларусь, Словения, Китай, Словакия, Болгария, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Сербия). Данные концерты были направлены на поддержку культурных связей, а также укрепление дружбы между столицами.

«Песни Победы» – это живая память поколений, уникальный музыкальный марафон, который объединяет весь мир. Проект направлен на сохранение связи времен и поколений, сбережение памяти о подвигах предков и событиях Великой Отечественной войны.

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