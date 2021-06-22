«Во имя жизни»: уральцы почтили память красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной

В Екатеринбурге ветераны, юнармейцы и офицеры Центрального военного округа собрались у школы, где в годы Великой Отечественной был развернут один из первых в стране эвакуационных госпиталей.

В рамках акции «Во имя жизни» участники траурного митинга привязали к деревьям «Георгиевские ленты» с колокольчиками - всего 1418 штук - по числу дней войны.

Ко Всероссийской акции «Минута молчания» присоединились бойцы мотострелкового полка, дислоцированного в Свердловской области. Вместе с ними памятные 60 ударов сегодня отсчитали все военнослужащие, находящиеся на полигонах и военных базах в России и за рубежом.