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«Во имя жизни»: уральцы почтили память красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной

Андрей Аркадьев
14:49 22.06.2021
Свердловчане прикрепили 1418 колокольчиков (по числу дней войны) к георгиевским ленточкам на ветках деревьев в центре города, чтобы напомнить жителям о печальных событиях того времени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Екатеринбурге ветераны, юнармейцы и офицеры Центрального военного округа собрались у школы, где в годы Великой Отечественной был развернут один из первых в стране эвакуационных госпиталей.

В рамках акции «Во имя жизни» участники траурного митинга привязали к деревьям «Георгиевские ленты» с колокольчиками - всего 1418 штук - по числу дней войны.

Ко Всероссийской акции «Минута молчания» присоединились бойцы мотострелкового полка, дислоцированного в Свердловской области. Вместе с ними памятные 60 ударов сегодня отсчитали все военнослужащие, находящиеся на полигонах и военных базах в России и за рубежом.

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