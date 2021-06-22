На Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге началась траурная церемония в честь Дня памяти и скорби

В Санкт-Петербурге началась официально торжественно-траурная церемония. На Пискаревское мемориальное кладбище люди приходят с самого утра, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Несут цветы к братским могилам, в которых покоятся около полумиллиона защитников и жителей блокадного Ленинграда. Само шествие началось от Вечного огня.

Небольшими группами люди прошли по центральной трехсотметровой аллее к монументу «Родина-мать», где в граните высечены знаменитые строки из эпитафии ленинградской поэтессы Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто». После церемонии здесь у Вечного огня актеры одного из петербургских театров прочтут стихи времен войны.

Также в Санкт-Петербурге «Свеча памяти» прошла на Марсовом поле. Члены местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» из 30 тысяч свечей выложили огненную картину - медаль «За оборону Ленинграда». Это важнейшая награда всех ленинградцев. Ею награждали тех, кто защищал город в тылу.