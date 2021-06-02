Столб черного дыма: мощный пожар на НПЗ в Тегеране сняли на видео

В Тегеране произошел крупный пожар на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода. На месте работают сотрудники скорой помощи и пожарные, информации о пострадавших не поступало.

Власти сообщили о возможном саботаже сотрудников и намеренном поджоге, и призвали жителей покинуть близлежащие районы. Представитель завода Шакер Хафайи, в свою очередь, заявил, что возгорание произошло по техническим причинам.

Инцидентом занимаются судебные власти, отметил прокурор расположенного в провинции Тегеран города Рей Галямреза Нофорсати. По его словам, будет заведено судебное дело, уточняет ТАСС.