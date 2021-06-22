Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил венок у могилы Неизвестного солдата в Москве. Глава военного ведомства почтил память павших минутой молчания.

По окончании церемонии, в которой приняли участие и другие представители руководства военного ведомства, перед мемориальным комплексом состоялось прохождение военнослужащих Преображенского полка.

Ранее букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата возложил Владимир Путин. В Александровском саду президент лично приветствовал ветеранов. Глава государства прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы, где также возложил цветы к каждой из стел.

После этого Президент объявил минуту молчания в память о погибших воинах. Она прошла во всех регионах в 12 часов 15 минут. Это точное время выхода в эфир обращения советского правительства к гражданам - о нападении нацистской Германии на Советский Союз.