Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Перед возложением цветом президент поприветствовал ветеранов, принявших участие в церемонии, - пожал им руку и немного поговорил с каждым.

Затем глава государства возложил букет красных роз к мемориалу Вечного огня, после чего прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы, где также к каждой из стел возложил цветы.

22 июня 1941 года является одной из самых трагических дат в истории России. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня - 80-я годовщина нападения фашистской Германии на СССР.