Шойгу заявил, что основной состав ВС РФ привит от коронавириуса

Основной состав Вооруженных сил РФ привит от коронавируса - вакцинировано более 900 тысяч человек, сообщил министр обороны генерал армии РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.

«Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тысяч вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях», - сказал министр.

Он добавил, что речь идет о Силах специальных операций, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, силах постоянной готовности авиации.

«После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей», - добавил он.

По словам главы ведомства, единственные, по кому в Вооруженных силах продолжается работа по вакцинации, - новобранцы весеннего призыва.

Министр заслушал доклады командующих группировками войск (сил) за рубежом по статусу вакцинации военнослужащих.

Как отметил, в частности, командующий войсками в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров, санитарно-эпидемиологическая обстановка в войсках России в Сирии стабильная.

«Проведена стопроцентная вакцинация личного состава. В результате чего сформирован коллективный иммунитет. Заболевших новой коронавирусной инфекцией нет», - сказал он.

По словам командующего миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, миротворцы на сегодняшний день привиты от коронавируса также на 100%, в контингенте создан групповом иммунитет.

Также стопроцентная вакцинация проведена на авиабазе Кант в Киргизии.