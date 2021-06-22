Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка в Республике Крым.

«Президентом России даны указания о применении и подключении Вооруженных сил к проведению этой работы. С этой целью сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического обеспечения, медицинского обеспечения, инженерные войска, РХБ защиты, войска связи Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантные войска», - рассказал министр на селекторном совещании в военном ведомстве.

В Крыму в настоящее время создана группировка МО РФ по борьбе с последствиями стихийного бедствия в количестве 21 600 человек и более 1300 единиц техники.

По словам Шойгу, для организации межведомственного взаимодействия и координации деятельности сегодня в Крым вылетает замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков чтобы на месте координировать все действия сил и подразделений ВС РФ, а также естественно для работы с губернатором Крыма.

Присутствовавший на совещании по видеоконференцсвязи губернатор Крыма Сергей Аксенов высказал слова благодарности военным и министру за помощь республике и местному населению.