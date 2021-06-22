ФСБ опубликовала документы о преступлениях фашистов в Крыму в годы ВОВ
Федеральная служба безопасности обнародовала документы, которые свидетельствуют о нацистских преступлениях против мирного населения в Крыму.
© Фото: Центральный архив ФСБ России
Рассекреченные архивные документы о зверствах фашистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны обнародовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Материалы опубликованы 22 июня в рамках проекта «Без срока давности» в День памяти и скорби.
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