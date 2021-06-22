В стране и мире ФСБ опубликовала документы о преступлениях фашистов в Крыму в годы ВОВ Кира Карон Федеральная служба безопасности обнародовала документы, которые свидетельствуют о нацистских преступлениях против мирного населения в Крыму. © Фото: Центральный архив ФСБ России Читайте нас на: Рассекреченные архивные документы о зверствах фашистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны обнародовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Материалы опубликованы 22 июня в рамках проекта «Без срока давности» в День памяти и скорби. «22 июня 2021 года в День памяти и скорби Управление передает в Государственный архив Республики Крым более шестидесяти копий уникальных документов, в которых зафиксированы многочисленные доказательства кровавых преступлений немецко-фашистских захватчиков на полуострове », - сообщили в ведомстве. © Центральный архив ФСБ России Также сообщается, что указанные материалы подтверждают факты нечеловеческих условий содержания узников и жестокие убийства на территории концлагеря «Красный». «Факты подтверждают новые обстоятельства преступления против мирных жителей, в том числе детей, в Крыму, а также Запорожской и Николаевской областях», - говорится в сообщении. © Центральный архив ФСБ России На данный момент, в рамках проекта «Без срока давности», работа по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика