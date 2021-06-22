Военнослужащие укрепили дамбу в Ялте после масштабного наводнения

Военнослужащие укрепили временную дамбу в Ялте, где произошло масштабное наводнение, сообщает Министерство обороны РФ. Работы проводились, чтобы остановить селевые потоки.

Участие в работах приняли до 40 военнослужащих, были задействованы до 20 единиц техники, в том числе экскаваторы и бульдозеры.

Военнослужащие помогают разгребать завалы, которые оставили мощные грязевые потоки с гор после потопов. Работы проводятся по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В зоне подтоплений - в Ялте и на Керченском полуострове - работает усиленная группировка. Задачи военных: расчищать завалы, откачивать воду, доставить машины, пострадавшие от потопа, подвозить питьевую воду местным жителям.