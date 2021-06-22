Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной

Президент РФ Владимир Путин объявил всероссийскую минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Общенациональная акция памяти прошла в 12.15 по московскому времени по всей стране.

Двадцать второе июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война (1941-1945). На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.