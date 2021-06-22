Беспилотники запустили над Поволжьем для мониторинга пожарной обстановки при аномальной жаре

В связи с аномальной жарой в Поволжье военнослужащие подразделений беспилотной авиации Центрального военного округа приступили к мониторингу очагов возгорания вблизи военных объектов. Изучалась территория Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областей и республик Удмуртия и Башкортостан.

Разведывательные полеты проводятся вблизи расположения военных объектов, чтобы вовремя обнаружить возможные очаги возгорания и не допустить дальнейшее распространение огня. Воздушная разведка ведется с беспилотных комплексов «Орлан-10» на высоте до 1000 метров.

Применение беспилотников значительно сокращает время на получение достоверных данных о возможных очагах возгорания благодаря тепловизору и видеокамере, что позволяет передавать полученную информацию в режиме реального времени оператору комплекса. Полученные данные с беспилотника существенно помогают в координации работ наземных групп, оснащенных средствами пожаротушения.

В готовности к применению содержатся вертолеты Ми-8 армейской авиации ЦВО. Вертолеты оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды.