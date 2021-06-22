В Брестской крепости заложили «Сад памяти» в полсотни деревьев

В Бресте посадили деревья в память о защитниках одноименной крепости. Это произошло в рамках международной акции «Сад памяти», развернувшейся в канун Дня памяти и скорби.

«Очень важно, что в стремлении сохранить память о героях Россия и Беларусь объединяют свои усилия. В прошлом году мы выступили с предложением высадить деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в Беларуси. И вот сегодня, в канун 80-летия начала войны, Сад памяти появился в Бресте, городе, который одним из первых подвергся атаке врага. Здесь присутствуют жители Республики, представители неравнодушной российской молодежи. Только так и нужно чтить нашу общую память и общую историю - вместе», - прокомментировала руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова, возглавившая делегацию от России.

Акция состоялась благодаря договоренности президентов России и Белоруссии. Ее удалось достигнуть год назад, на открытии Ржевского мемориала павшим в боях бойцам. Всего на примыкающей к мемориальному комплексу территории высажено полсотни саженцев ели и сосны.