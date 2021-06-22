Путин выступил за восстановление партнерства с Европой

Россия придерживается позиции по восстановлению партнерства с Европой. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в материале для немецкой еженедельной газеты Die Zeit. Текст статьи размещен на сайте Кремля. В публикации под названием «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, российский лидер указывает на наличие многих тем у РФ и Европы, представляющих взаимный интерес.

«Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», - указал глава государства.

Он подчеркнул, что в современном мире, который динамично развивается и регулярно сталкивается с новыми вызовами и угрозами, нельзя тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. По мнению Путина, необходимо признать прошлые ошибки, исправить их и избавиться от груза, который в противном случае будет мешать сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем.

«Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», - заверил российский президент.

Путин обратил внимание, что сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала, из-за нарастания напряженности высоки риски возникновения новой гонки вооружений. По мнению Путина, в результате происходит упущение огромных возможностей потенциальной кооперации, которая особенно важна при общих вызовах – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями.