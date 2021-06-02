Назван лауреат Букеровской премии по литературе

Французский писатель Давид Диоп стал обладателем Международной Букеровской премии, которую присуждают в области литературы на английском языке, за роман «Родственная душа».

Ранее книга была переведена с французского на английский язык поэтом и писательницей Анной Московакис. В своем произведении писатель рассказывает о временах Первой мировой войны и колониального господства.

В центре сюжета - сенегальский солдат, который, как и многие выходцы из бывших африканских колоний Франции, сражается в рядах французов, передает ТАСС.

Давид Диоп родился в Париже, однако, большую часть своего детства провел в Сенегале, прежде чем вернулся во Францию учиться. Для 55-летнего автора романа «Родственная душа» стал вторым в карьере.