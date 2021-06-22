Путин назвал условие, при котором возможны процветание и безопасность Европы
Статья российского президента Владимира Путина опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit. Она приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
В своей статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit президент России Владимир Путин назвал условие, при котором возможны процветание и безопасность Европы.
«Вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию», - обратил внимание глава государства.
Российский лидер напомнил, что Россия - одно из крупнейших европейских государств, которое ощущает свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой.
Статья российского президента Владимира Путина опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit. Она приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.